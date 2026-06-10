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10 июня 2026, 15:15

На Волыни адвокат взял взятку за "помощь" с наказанием за наркопреступления

10 июня 2026, 15:15
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Фото: прокуратура
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Один из волынских адвокатов получил подозрение в злоупотреблении влиянием. Известно, что он получил несколько тысяч долларов взятки

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Адвоката разоблачили на получении взятки в размере 3 500 долларов. За эти деньги он обещал повлиять на принятие правоохранителями и судом решений по избранию для сына "клиентки", обвиняемого в наркопреступлениях. В частности. чтобы впоследствии квалификацию дела сменили на менее тяжелую.

"Кроме того, защитник должен был решить со должностными лицами Центра терапии зависимостей Волынской областной психиатрической больницы вопрос об установлении сыну клиентки статуса наркозависимого и постановке его на соответствующий учет", - рассказали в прокуратуре.

Теперь адвокату избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 332 тысяч гривен.

Напомним, что НАБУ и САП разоблачили должностного лица Государственной пограничной службы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.

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