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03 червня 2026, 13:13

На Волині водій Mercedes збив велосипедиста на смерть

03 червня 2026, 13:13
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Фото: Національна поліція
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У Прилуцькому Волинської області вранці 3 червня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Mercedes-Benz та велосипедиста

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, водій автомобіля здійснив наїзд на велосипедиста 1981 року народження. Унаслідок отриманих травм чоловік, який керував двоколісним транспортом, загинув на місці.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Усі обставини аварії встановлюються.

Відомості про подію внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці затримали водія, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії автомобіль перекинувся та постраждали двоє неповнолітніх.

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