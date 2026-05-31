В Киевской области Mercedes ехал на обгон и насмерть сбил человека

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 30 мая на автодороге Киев-Овруч в направлении села Демидов. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно, 50-летний водитель Mercedes-Benz Vito совершал обгон через сплошную линию дорожной разметки. В результате он сбил 50-летнего местного жителя. К сожалению, в результате ДТП пешеход скончался по дороге в больницу.

"Следователи следственного управления Киевщины при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщили водителю о подозрении (ч. 2 ст. 286 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области произошло смертельное ДТП: столкнулись BMW X7 и Skoda Superb. За рулем автомобилей были подростки. В результате аварии погиб 17-летний выпускник школы.