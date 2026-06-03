Фото: полиция

ДТП произошло 2 июня около 08:20 на трассе Киев – Чоп вблизи села Ганьковица Мукачевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что 18-летний водитель Kia Sorento на мокрой дороге не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с малотоннажным грузовиком Mercedes Sprinter.

В салоне Kia находились трое 17-летних пассажиров. Один из них погиб на месте, двое госпитализированы в тяжелом состоянии в больнице Свалявы.

Также тяжелые травмы получил водитель Mercedes, его госпитализировали в травматологическое отделение. Водитель Kia значительных травм не получил.

Проверка показала, что оба водителя были трезвыми.

Полиция задержала 18-летнего водителя Kia. По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Назначены экспертизы по установлению обстоятельств происшествия. Следствие продолжается.

Напомним, 30 мая в Ровенской области 17-летний мотоциклист врезался в дерево. От полученных травм он погиб на месте – тело парня обнаружила прохожая.