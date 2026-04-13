13 апреля 2026, 16:45

В Харькове ТЦК мобилизовали мужчину с бронированием: на чью сторону стал суд

Фото: из открытых источников
Работник исправительной колонии был мобилизован, несмотря на бронирование. Харьковский окружной административный рассмотрел дело

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Военнообязанный мужчина был призван на службу со времени мобилизации. При этом он был работником государственного учреждения и имел бронирование. Известно, что мужчина был сотрудником исправительной колонии, и по закону у него была отсрочка.

Суд проанализировал материалы дела и принял сторону мужчины. Приказ о его мобилизации был отменен. Суд подчеркнул, что если лицу предоставлена отсрочка на основании бронирования, его призыв неправомерен, а перед принятием решения ТЦК должен проверить наличие таких оснований.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП. По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о "плохом здоровье". Кроме того, фигурант занимался еще незаконным обогащением.

