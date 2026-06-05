Охотился на снасти: в Самаре полиция разоблачила злоумышленника, обокравшего гараж

Фото: полиция Днепропетровской области

На Днепропетровщине в Самаре ранее судимый житель другой области совершил ночную кражу из гаражного помещения

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Преступление произошло в начале апреля в г. Самар. Сломав навесной замок, злоумышленник проник в гараж и похитил рыболовные снасти, туристические принадлежности и другие вещи, после чего скрылся.



В ходе оперативной работы полицейские установили личность злоумышленника и собрали доказательства его причастности к преступлению.



Мужчине сообщили о подозрении по ч.4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет .





В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Соломенском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который обокрал офисное помещение , поврежденное в результате российских ракетных обстрелов.