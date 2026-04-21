На Волыни родная мать пыталась продать 6-летнего сына за $25 тысяч

Фото: Прокуратура Украины
На Волыни разоблачили 38-летнюю женщину, подозреваемую в попытке продать собственного 6-летнего сына за 25 тысяч долларов США

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. После развода она осталась проживать с младшим сыном, тогда как двое постарше жили с отцом.

Впоследствии, по версии следствия, не желая дальше заботиться о ребенке, она решила продать мальчика.

В марте 2026 года подозреваемая договорилась о передаче мальчика за 25 тысяч долларов. Мужчина, которому она предложила "соглашение", обратился в милицию.

Передача ребенка состоялась 17 апреля в Луцке под контролем правоохранителей.

Сразу после получения средств женщину задержали. Ей сообщено о подозрении по факту торговли малолетним ребенком. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас 6-летний мальчик находится в детском заведении под наблюдением органов опеки. Также проверяют возможные нарушения со стороны социальных служб.

Напомним, в Николаеве родители пытались за 10 тысяч долларов продать новорожденного ребенка. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

Волынская область ребенок мать прокуратура торговля людьми подозрение
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
