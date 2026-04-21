На Волыни родная мать пыталась продать 6-летнего сына за $25 тысяч

На Волыни разоблачили 38-летнюю женщину, подозреваемую в попытке продать собственного 6-летнего сына за 25 тысяч долларов США

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. После развода она осталась проживать с младшим сыном, тогда как двое постарше жили с отцом.

Впоследствии, по версии следствия, не желая дальше заботиться о ребенке, она решила продать мальчика.

В марте 2026 года подозреваемая договорилась о передаче мальчика за 25 тысяч долларов. Мужчина, которому она предложила "соглашение", обратился в милицию.

Передача ребенка состоялась 17 апреля в Луцке под контролем правоохранителей.

Сразу после получения средств женщину задержали. Ей сообщено о подозрении по факту торговли малолетним ребенком. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас 6-летний мальчик находится в детском заведении под наблюдением органов опеки. Также проверяют возможные нарушения со стороны социальных служб.

