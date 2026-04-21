Прокуратура передала в суд дело 21-летнего жителя Бериславского района за изнасилование и развращение 13-летнего ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Фигурант поддерживал товарищеские отношения с многодетной матерью, которая самостоятельно воспитывает пятерых дочерей разного возраста. Семья состояла на учете из-за сложных жизненных обстоятельств. Парень периодически посещал семью, приносил детям подарки и сладости.

В сентябре 2025 года во время празднования дня рождения старшего ребенка фигурнат пригласил одну из девочек посидеть вместе с ним в палатке во дворе, где изнасиловал ее. В дальнейшем в течение нескольких месяцев он продолжал совершать в отношении 13-летнего ребенка развратные действия.

Когда об этих фактах стало известно, всех пятерых детей изъяли из семьи для медицинского обследования и оказания необходимой помощи.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. За изнасилование и развращение ребенка ему грозит длительный срок заключения.

