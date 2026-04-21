21 апреля 2026, 09:43

Приносил сладости и подарки, а потом изнасиловал 13-летнюю: на Херсонщине будут судить 21-летнего парня

21 апреля 2026, 09:43
Фото: ОГП
Прокуратура передала в суд дело 21-летнего жителя Бериславского района за изнасилование и развращение 13-летнего ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Фигурант поддерживал товарищеские отношения с многодетной матерью, которая самостоятельно воспитывает пятерых дочерей разного возраста. Семья состояла на учете из-за сложных жизненных обстоятельств. Парень периодически посещал семью, приносил детям подарки и сладости.

В сентябре 2025 года во время празднования дня рождения старшего ребенка фигурнат пригласил одну из девочек посидеть вместе с ним в палатке во дворе, где изнасиловал ее. В дальнейшем в течение нескольких месяцев он продолжал совершать в отношении 13-летнего ребенка развратные действия.

Когда об этих фактах стало известно, всех пятерых детей изъяли из семьи для медицинского обследования и оказания необходимой помощи.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. За изнасилование и развращение ребенка ему грозит длительный срок заключения.

Напомним, в Винницкой области мужчина еженедельно в течение двух лет насиловал падчерицу. Девочка пыталась рассказать обо всем матери и бабушке, но родные ей не поверили. Злоумышленника задержали.

