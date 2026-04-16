На Волыни мужчина подорвался на мине возле границы с Беларусью

Вблизи села Хрипск Шацкой общины района Ковеля мужчина взорвался на мине. От полученных травм он погиб на месте

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Трагедия произошла в среду, 15 апреля. Погибшим оказался местный житель 1971 года.

По предварительным данным мужчина находился на заминированной территории в приграничной зоне с Беларусью. Местность была отмечена предупредительными знаками о минной опасности.

По словам местных жителей, мужчина проживал вместе с матерью вблизи границы и мог уйти в лесную зону по хозяйственным нуждам.

Пограничная служба подтвердила, что территория, где произошел взрыв, официально считается заминированной.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины с отметкой "несчастный случай". Граждан призывают не посещать опасные приграничные территории.

