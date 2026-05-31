Атака на Днепр: русский дрон уничтожил отделение Новой почты

Отделение №1 Новой почты в Днепре в результате атаки дроном уничтожено. Здание сгорело дотла. К счастью, сотрудники не пострадали. В настоящее время на месте атаки работают спасатели.

"Компания, как всегда, компенсирует клиентам объявленную стоимость уничтоженных отправлений. Мы связываемся с клиентами, чтобы сообщить детали возмещения", - говорят в "Новой почте".

Напомним, взрыв в Днепре прогремел утром, примерно в 11 часов, во время воздушной тревоги. В местных телеграмм-каналах сообщали о масштабном пожаре.