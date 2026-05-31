На Хмельнитчине мужчина выбросил собаку из окна: животное погибло

Нетешинский городской суд Хмельницкой области рассмотрел уголовное производство по обвинению мужчины по поводу жестокого обращения с животным. Известно, что собака породы тоттерьер погибла

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

У мужчины в квартире на седьмом этаже находилась временно собака породы тойтерьер. Он специально выбросил животное из открытого окна. В результате падения собака получила тяжелые травмы, от которых погибла.

На суде мужчина не признал вину. Он заявил, что животное как будто само выпрыгнуло из окна. При этом свидетели, которые первыми обнаружили травмированное животное и пытались оказать ему помощь, сообщили суду о поведении обвиняемого после происшествия, его высказывании по поводу собаки и попытке воспрепятствовать оказанию помощи животному.

Проанализировав все доказательства, суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

