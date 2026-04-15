Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Renault Megane не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево, после чего автомобиль перевернулся.

От полученных травм 33-летний водитель скончался на месте. Пострадавшую 30-летнюю пассажирку доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 12 апреля на Волыни в ДТП погибли двое подростков – легковушка съехала на обочину, где несколько раз перевернулась. Полицейские задержали водителя – 17-летнего парня.