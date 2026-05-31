Миллион долларов за поставки дронов: чиновник пограничной службы получил меру пресечения
Следователь судья ВАКС применил меры пресечения к должностному лицу Государственной пограничной службы Украины и предпринимателю. Речь идет о деле по требованию взятки за поставку дронов
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.
Высший антикоррупционный суд применил к чиновнику Государственной пограничной службы меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 миллионов гривен залога.
Предприниматель получил меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 44 262 000 гривен.
Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили должностного лица Государственной пограничной службы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они потребовали взятку в размере миллиона долларов.