Миллион долларов за поставки дронов: чиновник пограничной службы получил меру пресечения

Фото из открытых источников

Следователь судья ВАКС применил меры пресечения к должностному лицу Государственной пограничной службы Украины и предпринимателю. Речь идет о деле по требованию взятки за поставку дронов

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Высший антикоррупционный суд применил к чиновнику Государственной пограничной службы меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 миллионов гривен залога.

Предприниматель получил меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 44 262 000 гривен.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили должностного лица Государственной пограничной службы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они потребовали взятку в размере миллиона долларов.