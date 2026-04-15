На Волыни ребята могут попасть за решетку из-за рыбы
Инцидент произошел в Любомле. Там произошла кража из продуктов из учебного заведения
Об этом сообщает полиция Волынской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 13 апреля. К правоохранителям обратилась руководительница лицея. Она отметила, что ночью неизвестные сломали навесной замок входной двери заведения, проникли внутрь и похитили ноутбук и семь килограммов мороженой рыбы.
Правоохранители нашли воров. Ими оказались местные жители 24 и 25 лет. Теперь из-за воровства рыбы им грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.
Напомним, правоохранители объявили о подозрении 32-летнему киевлянину, ограбившему женщину во время встречи, организованной через социальную сеть. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
