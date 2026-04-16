16 квітня 2026, 13:40

На Волині чоловік підірвався на міні поблизу кордону з Білоруссю

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Поблизу села Хрипськ Шацької громади Ковельського району чоловік підірвався на міні. Від отриманих травм він загинув на місці

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Трагедія сталася у середу, 15 квітня. Загиблим виявився місцевий житель 1971 року народження.

За попередніми даними, чоловік перебував на замінованій території у прикордонній зоні з Білоруссю. Місцевість була позначена попереджувальними знаками про мінну небезпеку.

За словами місцевих мешканців, чоловік проживав разом із матір’ю поблизу кордону та міг піти в лісову зону по господарських потребах.

Прикордонна служба підтвердила, що територія, де стався вибух, офіційно вважається замінованою.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України з позначкою "нещасний випадок". Громадян закликають не відвідувати небезпечні прикордонні території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти продовжують дистанційно мінувати територію Херсона, у місті виявили протипіхотні міни та невизначені вибухові пристрої.

Волинська область ліс міна кордон загиблий нещасний випадок
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
