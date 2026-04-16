На Волині чоловік підірвався на міні поблизу кордону з Білоруссю

Поблизу села Хрипськ Шацької громади Ковельського району чоловік підірвався на міні. Від отриманих травм він загинув на місці

Трагедія сталася у середу, 15 квітня. Загиблим виявився місцевий житель 1971 року народження.

За попередніми даними, чоловік перебував на замінованій території у прикордонній зоні з Білоруссю. Місцевість була позначена попереджувальними знаками про мінну небезпеку.

За словами місцевих мешканців, чоловік проживав разом із матір’ю поблизу кордону та міг піти в лісову зону по господарських потребах.

Прикордонна служба підтвердила, що територія, де стався вибух, офіційно вважається замінованою.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України з позначкою "нещасний випадок". Громадян закликають не відвідувати небезпечні прикордонні території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти продовжують дистанційно мінувати територію Херсона, у місті виявили протипіхотні міни та невизначені вибухові пристрої.