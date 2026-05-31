31 мая 2026, 13:15

На территории Беларуси нашли "Орешник", из которого россияне выпускают ракеты по Украине

Фото из открытых источников
Журналисты выяснили, что на территории аэродрома "Кричев-6" в Беларуси находятся элементы ракетного комплекса среднего радиуса действия "Орешник". С помощью этой техники россияне атакуют украинские города

Об этом сообщает "Милитарный", передает RegioNews.

Отмечается, что ориентировочно с 20 по 29 декабря в район авиабазы "Кричев-6" прибыл большой военный эшелон. Отправка была со станции Капустин Яр Приволжской железной дороги.

Специалисты обращают внимание, что Кричев I является ближайшим железнодорожным пунктом к бывшей авиабазе Кричев-6 и созданному на ее территории объекту. Отправителем этого военного эшелона есть 4-й Государственный центральный межвидовой полигон (4 ДЦП) (в/ч 15644). Получателем было Управление военных сообщений ВС Республики Беларусь.

По информации оппозиционеров, на платформах перевозили военную технику, в крытых вагонах – снаряжение. Отдельными вагонами доставлялись патроны и другие боеприпасы.

Отметим, что осенью прошлого года глава МИД Беларуси заявлял, что на территории страны разместили российский баллистический ракетный комплекс средней дальности "Орешник".

Напомним, россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру. Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль.

Также враг направил на территорию Украины около 700 средств поражения. Российские террористы задействовали весь арсенал - от баллистических ракет "Орешник" и "Кинжалов" до сотен беспилотников разных типов.

