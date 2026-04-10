На Волыни поставщик электроэнергии "заработал" лишние десятки тысяч: как это произошло

На Волыни вынудили поставщика электроэнергии вернуть в бюджет переплаченные средства. Оказалось, что он повышал цены без причин

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Суд признал недействительными дополнительные соглашения о закупке электрической энергии и взыскании с ООО "Волыньэлектросбыт" в пользу Старовижовского поселкового совета. Оказалось, что за электроэнергию перестирали лишние более 160 тысяч гривен.

Как выяснили стражи порядка, поставщик безосновательно инициировал и повышал цену товара путем заключения восьми дополнительных соглашений. Теперь поставщик вернул в бюджет деньги, полученные неправомерно.

