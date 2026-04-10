10 апреля 2026, 13:15

На Прикарпатье делец заработал сотни тысяч гривен на платной парковке

Фото: Национальная полиция
В Прикарпатье разоблачили мужчину, который присвоил бюджетные средства. Он разработал схему заработка на платной парковке

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, RegioNews.

Еще в 2018 году 39-летний житель Ивано-Франковска разработал схему, как он может заработать на платной парковке и присвоить бюджетные средства. В схему он привлек 36-летнюю предпринимательницу. С ней заключили договор представители Управления транспорта и связи Ивано-Франковского городского совета по обустройству и обслуживанию площадок для платной парковки в пределах Первой парковочной зоны.

Бюджет из-за этой схемы потерял около 350 тысяч гривен. Фигуранты получили подозрения.

Напомним, в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.

хищение прокуратура Волынская область
На Волыни судят депутата за хищение почти на четверть миллиона
08 апреля 2026, 21:15
В Харькове адвокат требовал взятку за оформление паспорта, пугая мобилизацией
03 апреля 2026, 20:20
В Киевской области мэр "загубил" в декларации 9 миллионов и строил на месте археологического наследия
02 апреля 2026, 22:35
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
На Волыни поставщик электроэнергии "заработал" лишние десятки тысяч: как это произошло
10 апреля 2026, 14:20
На Полтавщине автомобиль влетел в забор: двое пассажиров в больнице
10 апреля 2026, 13:42
"Пропавшие" жены для отсрочки: на Сумщине раскрыли судейско-адвокатскую схему
10 апреля 2026, 13:27
Дроны атаковали порт в Одесской области: поврежден резервуар с маслом
10 апреля 2026, 12:58
Спецоперация на Запорожском направлении: поражены ключевые объекты ПВО РФ
10 апреля 2026, 12:49
Скандальная приватизация во Львове: Суд отменил сделку с компанией отца главы ОВА
10 апреля 2026, 12:36
На Кировоградщине поезд протаранил легковушку на железнодорожном переезде
10 апреля 2026, 12:14
На Днепропетровщине разоблачили дельцов, переправлявших мужчин за границу
10 апреля 2026, 11:58
Требовал у военного $7000 за "решение вопроса": в Виннице задержали адвоката
10 апреля 2026, 11:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
