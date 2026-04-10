На Прикарпатье делец заработал сотни тысяч гривен на платной парковке

В Прикарпатье разоблачили мужчину, который присвоил бюджетные средства. Он разработал схему заработка на платной парковке

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, RegioNews.

Еще в 2018 году 39-летний житель Ивано-Франковска разработал схему, как он может заработать на платной парковке и присвоить бюджетные средства. В схему он привлек 36-летнюю предпринимательницу. С ней заключили договор представители Управления транспорта и связи Ивано-Франковского городского совета по обустройству и обслуживанию площадок для платной парковки в пределах Первой парковочной зоны.

Бюджет из-за этой схемы потерял около 350 тысяч гривен. Фигуранты получили подозрения.

