Сделка почти на 2 миллиона: на Волыни разоблачили директора учебного заведения

На Волыни сообщили о подозрении директорам заведения профессионального образования и частного предприятия. Известно, что речь идет об убытках почти в 2 миллиона гривен

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2022 и 2023 годах учебное заведение и предприятие заключили договоры на поставку тепловой энергии. В то же время они заложили в договор такие условия, что заведение платило за товар по завышенной цене, кроме того, безосновательно оплачивая услуги по транспортировке тепловой энергии.

Из-за незаконных действий директоров учебное заведение переплатило за отопление почти 1,9 миллиона гривен.

"Суд избрал директору учебного заведения меру пресечения в виде домашнего ареста, а директору предприятия - в виде личного обязательства. Прокуроры обжалуют эти решения, настаивая на взятии подозреваемых под стражу", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.