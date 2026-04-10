10 квітня 2026, 14:20

На Волині постачальник електроенергії "заробив" зайві десятки тисяч: як це сталось

Фото з відкритих джерел
На Волині змусили постачальника електроенергії повернути до бюджета переплачені кошти. Виявилось, що він підвищував ціни без причин

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Суд визнав недійсними додаткові угоди про закупівлю електричної енергії і стягнення з ТОВ "Волиньелектрозбут" на користь Старовижівської селищної ради. Виявилось, що за електроенергію перепратили зайві понад 160 тисяч гривень.

Як з'ясували правоохоронці, постачальник безпідставно ініціював та підвищував ціну товару шляхом укладення восьми додаткових угод. Тепер постачальник повернув у бюджет гроші, які отримав неправомірно.

Нагадаємо, у справі про розкрадання продуктів на понад 3 млн грн на Київщині ДБР викрило командира частини, як організатора схеми.

електроенергія розслідування прокуратура Волинська область
