Скандальная приватизация во Львове: Суд отменил сделку с компанией отца главы ОВА
Во Львове в государственную собственность вернули учебный корпус бывшей Украинской академии банковского дела Национального банка Украины, который ранее был приватизирован
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Речь идет о здании площадью более 1300 кв. м в центре города, который является памятником архитектуры и принадлежит Министерству образования и науки.
Как установили прокуроры, во время реорганизации учебного заведения объект безосновательно передали государственному научному учреждению, которое фактически им не пользовалось. Впоследствии, невзирая на законодательные ограничения, здание приватизировали.
В частности, в январе 2024 года имущество за 85 млн грн приобрело ООО "Айкю Холдинг", принадлежащее львовскому бизнесмену отцу председателя Львовской ОВА Зиновию Козицкому.
Приватизацию объясняли тем, что, мол, помещение больше не нужно. Однако при этом не приняли во внимание потребности Львовского национального университета имени Ивана Франко в дополнительных учебных аудиториях и общежитиях.
Как сообщили в прокуратуре, Хозяйственный суд города Киева 26 марта 2026 полностью удовлетворил иск:
- отменил решение Фонда государственного имущества Украины,
- признал недействительным договор купли-продажи,
- обязал вернуть здание государству.
Кто такой Зиновий Козицкий
Украинский предприниматель из Львовской области, работающий в сфере энергетики.
Он развивает бизнес в нефтегазодобывающей отрасли и в проектах возобновляемой энергетики. Козицкий является основателем и владельцем ряда компаний, работающих на рынке энергоресурсов в западном регионе Украины.
В публичном пространстве также известен как меценат, поддерживающий культурные и социальные инициативы во Львове.
Его сын – руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Журналистское расследование
Имя Козицкого не раз упоминалось в СМИ в контексте операций с землей и недвижимостью, участия связанных компаний в приватизационных или инвестиционных проектах, а также приобретения или получения активов в регионе.
Одно из самых известных расследований касалось ремонта дороги в Сходнице, который финансировался из областного бюджета. Журналисты утверждали, что она ведет к объектам, связанным с бизнесом семьи Козицких. В то же время сам Козицкий и представители местной власти заявляли, что дорога была обустроена для общественного пользования, а её ремонт был согласован как необходимый для местной громады.
Кибератака на бизнес Козицкого
В ноябре 2025 года была осуществлена масштабная кибератака на счета компаний, связанных с Зиновием Козицким, в частности, ООО "Западнаядрасервис" и "Энергопарк Яворов".
Согласно данным следствия, злоумышленники использовали вредоносный файл для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Получив контроль, они провели несанкционированный перевод средств со счетов компаний. Общий объем ущерба оценивается примерно в 127 миллионов гривен.
Часть украденных средств удалось быстро арестовать на счетах фиктивных фирм и частных лиц. По определению следователя судьи более 53,6 миллиона гривен было возвращено потерпевшим компаниям.
Расследование продолжается, а часть украденных средств остается заблокированной.
Напомним, ранее RegioNews информировал, что глава Львовской ОВА потратил из бюджета 25 млн грн на дорогу в гостиницу своего отца. Журналисты отметили, что реконструкция улицы Горной в Сходнице оказалась самой дорогой из списка дорог, профинансированных Львовской ОВА в 2023 году.