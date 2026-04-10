Во Львове в государственную собственность вернули учебный корпус бывшей Украинской академии банковского дела Национального банка Украины, который ранее был приватизирован

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Речь идет о здании площадью более 1300 кв. м в центре города, который является памятником архитектуры и принадлежит Министерству образования и науки.

Как установили прокуроры, во время реорганизации учебного заведения объект безосновательно передали государственному научному учреждению, которое фактически им не пользовалось. Впоследствии, невзирая на законодательные ограничения, здание приватизировали.

В частности, в январе 2024 года имущество за 85 млн грн приобрело ООО "Айкю Холдинг", принадлежащее львовскому бизнесмену отцу председателя Львовской ОВА Зиновию Козицкому.

Зиновий Козицкий и Максим Козицкий. Фото: newfolk.com.ua

Приватизацию объясняли тем, что, мол, помещение больше не нужно. Однако при этом не приняли во внимание потребности Львовского национального университета имени Ивана Франко в дополнительных учебных аудиториях и общежитиях.

Как сообщили в прокуратуре, Хозяйственный суд города Киева 26 марта 2026 полностью удовлетворил иск:

отменил решение Фонда государственного имущества Украины,

признал недействительным договор купли-продажи,

обязал вернуть здание государству.

Кто такой Зиновий Козицкий

Зиновий Козицкий. Фото: "Интерфакс-Украина"

Украинский предприниматель из Львовской области, работающий в сфере энергетики.

Он развивает бизнес в нефтегазодобывающей отрасли и в проектах возобновляемой энергетики. Козицкий является основателем и владельцем ряда компаний, работающих на рынке энергоресурсов в западном регионе Украины.

В публичном пространстве также известен как меценат, поддерживающий культурные и социальные инициативы во Львове.

Его сын – руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Журналистское расследование

Имя Козицкого не раз упоминалось в СМИ в контексте операций с землей и недвижимостью, участия связанных компаний в приватизационных или инвестиционных проектах, а также приобретения или получения активов в регионе.

Одно из самых известных расследований касалось ремонта дороги в Сходнице, который финансировался из областного бюджета. Журналисты утверждали, что она ведет к объектам, связанным с бизнесом семьи Козицких. В то же время сам Козицкий и представители местной власти заявляли, что дорога была обустроена для общественного пользования, а её ремонт был согласован как необходимый для местной громады.

Кибератака на бизнес Козицкого

В ноябре 2025 года была осуществлена масштабная кибератака на счета компаний, связанных с Зиновием Козицким, в частности, ООО "Западнаядрасервис" и "Энергопарк Яворов".

Согласно данным следствия, злоумышленники использовали вредоносный файл для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Получив контроль, они провели несанкционированный перевод средств со счетов компаний. Общий объем ущерба оценивается примерно в 127 миллионов гривен.

Часть украденных средств удалось быстро арестовать на счетах фиктивных фирм и частных лиц. По определению следователя судьи более 53,6 миллиона гривен было возвращено потерпевшим компаниям.

Расследование продолжается, а часть украденных средств остается заблокированной.

Напомним, ранее RegioNews информировал, что глава Львовской ОВА потратил из бюджета 25 млн грн на дорогу в гостиницу своего отца. Журналисты отметили, что реконструкция улицы Горной в Сходнице оказалась самой дорогой из списка дорог, профинансированных Львовской ОВА в 2023 году.