Во Львове работники ТЦК избили мужчину с женой

Работники ТЦК с криками и толчеей «бусифицировали» мужчину на улице Пулюя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

По словам очевидцев, женщина пыталась "отбить" мужчину и заблокировала двери в авто ТЦК.

В какой-то момент ей стало плохо, и она упала. Все вокруг просто наблюдали.

Перед этим работники ТЦК применили силу к обоим.

Как сообщалось, во Львовской области будет судить главу ТЦК, который "забыл" задекларировать имущество на 8 миллионов. Он переписал жилье и авто на своих родственников.