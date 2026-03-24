По 20 тысяч долларов в день: на Волыни "гастролеры" грабили чужие авто

На Волыни взяли под стражу "гастролеров", воровавших деньги с автомобилей. Теперь они предстанут перед судом

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Злоумышленниками оказались житель Львова и гражданин Грузии. Они вместе воровали деньги с чужих автомобилей. Только за один день они похитили около 20 000 долларов США, 900 Евро и 24 000 гривен.

Теперь злоумышленники получили подозрения. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

