24 марта 2026, 16:35

На Сумщине директор медучреждения устроил фиктивное лечение пациентов почти на пять миллионов

Фото: из открытых источников
В Сумской области разоблачили директора одного из медицинских учреждений. Известно, что он организовал схему фиктивного лечения пациентов с целью получения неправомерной выгоды для учреждения

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает RegioNews.

В схему директор привлек четырех своих подчиненных: главную бухгалтерку, как соорганизатора, медицинского директора, заведующего отделением паллиативной и хосписной помощи и старшую медицинскую сестру указанного отделения.

Как выяснили правоохранители, с января 2022 по декабрь 2024 они искусственно увеличивали количество пациентов. Эти данные были внесены в систему. В результате из государственного бюджета поступали деньги на услуги, которые фактически не предоставлялись. Известно о по меньшей мере 27 фиктивных пациентах на сумму более 4 миллионов 654 тысяч гривен.

Всем участникам схемы сообщили о подозрении. В суд уже направлены ходатайства об избрании всем подозреваемым мер в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог.

Напомним, правоохранители в Киеве разоблачили семейный врач, который обещал военнообязанному оформить фиктивную инвалидность для выезда за границу. Свои "услуги" она оценила в 6 тысяч долларов. Женщине светит до девяти лет лишения свободы.

23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
