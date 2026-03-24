На Сумщине директор медучреждения устроил фиктивное лечение пациентов почти на пять миллионов

Фото: из открытых источников

В Сумской области разоблачили директора одного из медицинских учреждений. Известно, что он организовал схему фиктивного лечения пациентов с целью получения неправомерной выгоды для учреждения

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

В схему директор привлек четырех своих подчиненных: главную бухгалтерку, как соорганизатора, медицинского директора, заведующего отделением паллиативной и хосписной помощи и старшую медицинскую сестру указанного отделения.

Как выяснили правоохранители, с января 2022 по декабрь 2024 они искусственно увеличивали количество пациентов. Эти данные были внесены в систему. В результате из государственного бюджета поступали деньги на услуги, которые фактически не предоставлялись. Известно о по меньшей мере 27 фиктивных пациентах на сумму более 4 миллионов 654 тысяч гривен.

Всем участникам схемы сообщили о подозрении. В суд уже направлены ходатайства об избрании всем подозреваемым мер в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог.

