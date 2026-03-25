Временно управлять Луцком будет Екатерина Шкледа: что о ней известно
В Луцком городском совете Екатерину Шкледу избрали на должность секретаря совета, что также предусматривает исполнение обязанностей городского головы Луцкой общины
Об этом пишут "Волынские новости", передает RegioNews.
Голосование было тайным: ее кандидатуру поддержал 31 депутат.
Кто такая Екатерина Шкледа
Образование:
- Луцкая гимназия №21 (1994-2004).
- Луцкий национальный технический университет, специальность "Экология" (2004–2009).
- Аспирантура Волынского нац. университета имени Леси Украинки, химический факультет (2009–2013).
Карьера:
- Менеджер и начальник отдела городского центра занятости (2011).
- Руководитель пресс-центра, проектов по экотуризму (2013-2016).
- Департамент семьи, молодежи и спорта: специалист, заместитель директора, и.о. директора (2017-2019).
- Фонд Игоря Палицы "Только вместе": заместитель и председатель правления (2020-2025).
- С 2025 г. – представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в Волынской области.
Депутатская деятельность:
- Избрана депутатом Луцксовета от партии "За майбутнє" (2020).
- Член комиссии комиссии по международному сотрудничеству, торговле, молодежи, спорту и туризму.
Напомним, в среду, 25 марта, депутаты Луцкого городского совета проголосовали за отставку городского головы Игоря Полищука и секретаря Юрия Беспятко.
