25 марта 2026, 11:01

Депутаты Луцксовета поддержали отставку мэра Полищука

Фото: Волынские новости
В среду, 25 марта, депутаты Луцкого городского совета проголосовали за отставку городского головы Игоря Полищука

Об этом пишут "Волынские новости", передает RegioNews.

Как сообщил сам Полищук, его решение не связано ни с расследованиями НАБУ, ни с аудитом, проведённым в городском совете. Он отметил, что не видит необходимости детально объяснять обстоятельства, побудившие его к этому шагу.

В то же время, эксмер поблагодарил жителей общины за их поддержку и конструктивную критику, которая помогла улучшить уровень жизни в городе.

Вместе с Полищуком свои полномочия сложил и секретарь городского совета Юрий Беспятко.

Проведение следующего сессионного заседания было поручено депутату Андрею Разумовскому.

Справка: Игорь Игоревич Полищук (1 июля 1988, Луцк) – городской голова Луцка. Он одержал победу на выборах 2020 года, набрав более половины голосов избирателей.

У Полищука высшее юридическое образование – окончил Киевский национальный университет внутренних дел и Юридическую академию имени Ярослава Мудрого.

До избрания мэром работал в юридической сфере и был депутатом Луцкого городского совета предыдущих созывов.

Полищук представляет политическую партию "За будущее".

Напомним, 19 декабря 2025 года работники НАБУ провели обыски у мэра Луцка Игоря Полищука и председателя Волынского областного совета Григория Недопада. Правоохранители якобы изымали у мэра мобильный телефон.

В марте 2026 г. Полищук написал заявление об отставке.

23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
