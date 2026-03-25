Депутаты Луцксовета поддержали отставку мэра Полищука

Фото: Волынские новости

В среду, 25 марта, депутаты Луцкого городского совета проголосовали за отставку городского головы Игоря Полищука

Об этом пишут "Волынские новости", передает RegioNews.

Как сообщил сам Полищук, его решение не связано ни с расследованиями НАБУ, ни с аудитом, проведённым в городском совете. Он отметил, что не видит необходимости детально объяснять обстоятельства, побудившие его к этому шагу.

В то же время, эксмер поблагодарил жителей общины за их поддержку и конструктивную критику, которая помогла улучшить уровень жизни в городе.

Вместе с Полищуком свои полномочия сложил и секретарь городского совета Юрий Беспятко.

Проведение следующего сессионного заседания было поручено депутату Андрею Разумовскому.

Справка: Игорь Игоревич Полищук (1 июля 1988, Луцк) – городской голова Луцка. Он одержал победу на выборах 2020 года, набрав более половины голосов избирателей.

У Полищука высшее юридическое образование – окончил Киевский национальный университет внутренних дел и Юридическую академию имени Ярослава Мудрого.

До избрания мэром работал в юридической сфере и был депутатом Луцкого городского совета предыдущих созывов.

Полищук представляет политическую партию "За будущее".

Напомним, 19 декабря 2025 года работники НАБУ провели обыски у мэра Луцка Игоря Полищука и председателя Волынского областного совета Григория Недопада. Правоохранители якобы изымали у мэра мобильный телефон.

В марте 2026 г. Полищук написал заявление об отставке.

