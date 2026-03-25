25 березня 2026, 12:55

Тимчасово керувати Луцьком буде Катерина Шкльода: що про неї відомо

Фото: Волинські новини
У Луцькій міській раді Катерину Шкльоду обрали на посаду секретаря ради, що також передбачає виконання обов'язків міського голови Луцької громади

Про це пишуть "Волинські новини", передає RegioNews.

Голосування було таємним: її кандидатуру підтримали 31 депутат.

Хто така Катерина Шкльода

Освіта:

  • Луцька гімназія №21 (1994-2004).
  • Луцький національний технічний університет, спеціальність "Екологія" (2004-2009).
  • Аспірантура Волинського нац. університету імені Лесі Українки, хімічний факультет (2009-2013).

Кар'єра:

  • Менеджер і начальник відділу Луцького міського центру зайнятості (2011).
  • Керівник прес-центру, проектів з екотуризму (2013-2016).
  • Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцькради: спеціаліст, заступник директора, в.о. директора (2017-2019).
  • Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом": заступник та голова правління (2020-2025).
  • З 2025 р. – представниця Уповноваженого ВРУ з прав людини у Волинській області.

Депутатська діяльність:

  • Обрана депутаткою Луцькради від партії "За майбутнє" (2020).
  • Членкиня комісії з міжнародного співробітництва, торгівлі, молоді, спорту та туризму.

Нагадаємо, у середу, 25 березня, депутати Луцької міської ради проголосували за відставку міського голови Ігоря Поліщука та секретаря Юрія Безпятка.

Читайте також: Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду

