Тимчасово керувати Луцьком буде Катерина Шкльода: що про неї відомо
У Луцькій міській раді Катерину Шкльоду обрали на посаду секретаря ради, що також передбачає виконання обов'язків міського голови Луцької громади
Про це пишуть "Волинські новини", передає RegioNews.
Голосування було таємним: її кандидатуру підтримали 31 депутат.
Хто така Катерина Шкльода
Освіта:
- Луцька гімназія №21 (1994-2004).
- Луцький національний технічний університет, спеціальність "Екологія" (2004-2009).
- Аспірантура Волинського нац. університету імені Лесі Українки, хімічний факультет (2009-2013).
Кар'єра:
- Менеджер і начальник відділу Луцького міського центру зайнятості (2011).
- Керівник прес-центру, проектів з екотуризму (2013-2016).
- Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцькради: спеціаліст, заступник директора, в.о. директора (2017-2019).
- Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом": заступник та голова правління (2020-2025).
- З 2025 р. – представниця Уповноваженого ВРУ з прав людини у Волинській області.
Депутатська діяльність:
- Обрана депутаткою Луцькради від партії "За майбутнє" (2020).
- Членкиня комісії з міжнародного співробітництва, торгівлі, молоді, спорту та туризму.
Нагадаємо, у середу, 25 березня, депутати Луцької міської ради проголосували за відставку міського голови Ігоря Поліщука та секретаря Юрія Безпятка.
