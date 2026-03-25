Секретарь Луцксовета Беспятко подал в отставку: подробности

Соответствующее решение депутаты поддержали во время сессионного заседания 25 марта – за проголосовали 36 избранников.

"Это мое решение", – коротко прокомментировал Юрий Беспятко.

Также Безпятко вывели из состава исполнительного комитета Луцкого городского совета VIII созыва.

Справка: Юрий Беспятко родился 7 июня 1975 года в Луцке.

У него высшее образование: в 1998 году окончил Волынский государственный университет имени Леси Украинки по специальности "физическое воспитание", в 2008 году - Луцкий национальный технический университет по специальности "финансы".

Работал в разных областях, в частности в медиа и рекламе. С 2002 по 2019 год был менеджером по рекламе и маркетингу в редакции газеты "Волынь".

В 2019-2020 годах занимал должность советника городского головы.

С декабря 2020 года – секретарь Луцкого городского совета.

Женат, имеет дочь.

Напомним, сегодня депутаты Луцкого городского совета также проголосовали за отставку городского головы Игоря Полищука. Накануне стало известно, что он написал заявление об отставке.