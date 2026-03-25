Секретарь Луцксовета Беспятко подал в отставку: подробности
Секретарь Луцкого городского совета Юрий Беспятко досрочно прекратил свои полномочия по собственному желанию
Об этом пишут "Волынские новости", передает RegioNews.
Соответствующее решение депутаты поддержали во время сессионного заседания 25 марта – за проголосовали 36 избранников.
"Это мое решение", – коротко прокомментировал Юрий Беспятко.
Также Безпятко вывели из состава исполнительного комитета Луцкого городского совета VIII созыва.
Справка: Юрий Беспятко родился 7 июня 1975 года в Луцке.
У него высшее образование: в 1998 году окончил Волынский государственный университет имени Леси Украинки по специальности "физическое воспитание", в 2008 году - Луцкий национальный технический университет по специальности "финансы".
Работал в разных областях, в частности в медиа и рекламе. С 2002 по 2019 год был менеджером по рекламе и маркетингу в редакции газеты "Волынь".
В 2019-2020 годах занимал должность советника городского головы.
С декабря 2020 года – секретарь Луцкого городского совета.
Женат, имеет дочь.
Напомним, сегодня депутаты Луцкого городского совета также проголосовали за отставку городского головы Игоря Полищука. Накануне стало известно, что он написал заявление об отставке.