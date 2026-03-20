Не хотів повістку: на Волині чоловік вдарив інструктора ТЦК ножем

20 березня 2024 року чоловік прибув до ТЦК для того, щоб його взяли на військовий облік, і щоб вирішити питання щодо призову на військову службу за мобілізацією або отримання відстрочки. Військово-лікарська комісія визнала його придатним до військової служби.

Того ж дня чоловіку вручили бойову повістку з обов'язком прибути 21 березня. Проте він до ТЦК не прийшов. Тоді працівники ТЦК пішли додому до чоловіка. Під час спілкування він умисно завдав один удар ножем у праву частину черевної порожнини майстру-сержанту, інструктору відділення рекрутингу та комплектування ТЦК та СП.

Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження: колото-різану рану передньої поверхні грудної клітки справа по нижньому краю реберної дуги з проникненням у праву плевральну порожнину, повним пересіченням 9 та 10 ребер та міжреберних артерій, з проникненням у черевну порожнину, наскрізним пошкодженням правої долі печінки та печінкового кута товстого кишечника, гемоперитонеум, що є небезпечним для життя в момент заподіяння.

Чоловік визнав провину, розкаявся, вибачився прямо на суді.

Суд проаналізував матеріали справи. Суд дійшов до висновку, що чоловік добровільно прийшов до ТЦК, отримав повістку, а потім не прийшов туди через конфілкт зі співробітниками. Тож по статті про ухилення від мобілізації чоловіка виправдали. Однак визнали винним по статті про заподіяння тілесних ушкоджень. Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.

