19:33  20 березня
На Івано-Франківщині не вистачає вчителів
16:59  20 березня
У Слов'янську розпочалась примусова евакуація дітей
16:29  20 березня
Голову Полтавської МСЕК засудили до двох років за оформлення інвалідності
20 березня 2026, 19:50

Не хотів повістку: на Волині чоловік вдарив інструктора ТЦК ножем

Фото з відкритих джерел
Іваничівський районний суд Волинської області розглянув справу чоловіка, який вдарив ножем інструктора ТЦК. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

20 березня 2024 року чоловік прибув до ТЦК для того, щоб його взяли на військовий облік, і щоб вирішити питання щодо призову на військову службу за мобілізацією або отримання відстрочки. Військово-лікарська комісія визнала його придатним до військової служби.

Того ж дня чоловіку вручили бойову повістку з обов'язком прибути 21 березня. Проте він до ТЦК не прийшов. Тоді працівники ТЦК пішли додому до чоловіка. Під час спілкування він умисно завдав один удар ножем у праву частину черевної порожнини майстру-сержанту, інструктору відділення рекрутингу та комплектування ТЦК та СП.

Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження: колото-різану рану передньої поверхні грудної клітки справа по нижньому краю реберної дуги з проникненням у праву плевральну порожнину, повним пересіченням 9 та 10 ребер та міжреберних артерій, з проникненням у черевну порожнину, наскрізним пошкодженням правої долі печінки та печінкового кута товстого кишечника, гемоперитонеум, що є небезпечним для життя в момент заподіяння.

Чоловік визнав провину, розкаявся, вибачився прямо на суді.

Суд проаналізував матеріали справи. Суд дійшов до висновку, що чоловік добровільно прийшов до ТЦК, отримав повістку, а потім не прийшов туди через конфілкт зі співробітниками. Тож по статті про ухилення від мобілізації чоловіка виправдали. Однак визнали винним по статті про заподіяння тілесних ушкоджень. Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві правоохоронець за гроші звільняв мобілізованих із ТЦК. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ТЦК мобілізація суд Волинська область
Киянка опинилася у розшуку ТЦК через помилку реєстру
19 березня 2026, 15:27
У Запоріжжі судили військового ТЦК за пособництво в отриманні хабара
19 березня 2026, 14:20
Погрожував поліцейським та був доставлений до ТЦК: на Одещині судили чоловіка - на чий бік став суд
18 березня 2026, 19:55
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Росіяни нанесли авіаудар по Слов’янську
20 березня 2026, 21:12
У Дії тимчасово не працюватиме частина послуг
20 березня 2026, 20:35
На Івано-Франківщині не вистачає вчителів
20 березня 2026, 19:33
Киянин одружився із 80-річною тещею
20 березня 2026, 19:25
В Україні 21 березня будуть діяти графіки відключення електроенергії
20 березня 2026, 18:45
Спецслужби Угорщини застосували "методи КДБ" проти затриманого працівника Ощадбанку
20 березня 2026, 18:16
РФ має найкращий момент для відкриття нового театру воєнних дій в Європі
20 березня 2026, 17:59
Смертельна ДТП на Київщині: іномарка влетіла в пасажирський автобус
20 березня 2026, 17:50
Мільйонне розкрадання на оборонці: судитимуть п'ятьох ділків
20 березня 2026, 17:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Портніков
