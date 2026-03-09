На Волині семеро цивільних напали на авто ТЦК і забрали військовозобов'язаного

Ілюстративне фото: "Укрінформ"

У неділю, 8 березня, поблизу села Озеро на Волині група цивільних осіб на близько семи автомобілях наздогнала службовий автомобіль ТЦК і змусила його з'їхати в кювет

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Після цього нападники застосували силу до військовослужбовців і силоміць звільнили військовозобов'язаного жителя Запоріжжя, якого доставляли до ТЦК.

Зазначається, що невідомі чоловіки блокували рух службового автомобіля, здійснювали небезпечні маневри і підрізали транспортний засіб. Під час інциденту було розбито переднє пасажирське скло автомобіля.

Внаслідок нападу один військовослужбовець отримав травму голови, ще один – садна на передпліччі та обличчі. Стан постраждалих наразі стабільний.

Інформацію про інцидент передано до правоохоронних органів. Наразі встановлюються всі особи та автомобілі, причетні до організації та здійснення нападу.

Нагадаємо, раніше в Рівному два автомобілі заблокували бус ТЦК з мобілізованими і допомогли їм втекти. У Рівненському ТЦК підтвердили, що інцидент стався 6 лютого і що внаслідок "нападу" цивільних один із представників ТЦК був травмований.