В лесу возле Луцка мужчина пытался совершить самоубийство – его спасли

Фото: Управление полиции охраны в Волынской области

В субботу, 7 марта, около 15:00 на линию "102" поступило сообщение, что в Киверцах Луцкого района, в лесном массиве, мужчина пытался покончить с собой веревкой

Об этом сообщило Управление полиции охраны в Волынской области, передает RegioNews.

На место происшествия прибыли медики и наряд полиции охраны.

Благодаря скорым и слаженным действиям правоохранителей мужчину удалось спасти и вернуть к жизни.

Его передали медикам для дальнейшего обследования и предоставления необходимой помощи.

Напомним, в центре Киева мужчина выпрыгнул с 23 этажа. Погибший – 32-летний местный житель. О своем намерении он рассказывал родным. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.