Солнечно и тепло: в Украине потеплеет до +18°

В понедельник и вторник, 9 и 10 марта, в Украине ожидается существенное потепление и без осадков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

9 марта

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью на северо-востоке местами гололедица.

Температура: ночью от 1° до 4° мороза, днем 9-14° тепла, на западе до 17°, на северо-востоке и востоке 6-11°.

В Киеве ночью около 0°, днем 11-13° тепла.

10 марта

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура: ночью 3° тепла до 2° мороза, днем 11-16° тепла, на западе до 18°.

В Киеве ночью 1-3° тепла, днем 13-15° тепла.

