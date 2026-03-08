Солнечно и тепло: в Украине потеплеет до +18°
В понедельник и вторник, 9 и 10 марта, в Украине ожидается существенное потепление и без осадков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
9 марта
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Ночью на северо-востоке местами гололедица.
Температура: ночью от 1° до 4° мороза, днем 9-14° тепла, на западе до 17°, на северо-востоке и востоке 6-11°.
В Киеве ночью около 0°, днем 11-13° тепла.
10 марта
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура: ночью 3° тепла до 2° мороза, днем 11-16° тепла, на западе до 18°.
В Киеве ночью 1-3° тепла, днем 13-15° тепла.
Как сообщалось, за январь 2026 года 1642 украинца обратились к экстренной медицинской помощи с обморожением или переохлаждением.
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Стрельба во Львове: пострадавший в больнице, нападающий в розыске
08 марта 2026, 17:49В Винницкой области произошла стычка между военными ТЦК и гражданскими
08 марта 2026, 17:25Зеленский оценил успехи ВСУ на юге: контроль на 400-435 км
08 марта 2026, 16:59В Хмельницком военнослужащий открыл стрельбу с балкона
08 марта 2026, 16:35Скандал с донатами "Госпитальеров": батальон готовит финансовый отчет
08 марта 2026, 15:46Женщины-послы Украины в других странах
08 марта 2026, 15:26Кулеба рассказал об атаке российского дрона на пассажирский поезд в Сумской области
08 марта 2026, 14:58В Донецке ударили по складу дронов "Герань-2", – Андрющенко
08 марта 2026, 14:42Ракетный удар по Харькову: среди погибших врач, учительница и юный хоккеист
08 марта 2026, 14:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все блоги »