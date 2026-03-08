13:13  08 марта
В Сумской области ВАЗ врезался в дерево и опрокинулся
11:22  08 марта
В лесу возле Луцка мужчина пытался совершить самоубийство – его спасли
09:46  08 марта
Россияне ударили по спасателям на Харьковщине: уничтожена пожарная машина
08 марта 2026, 14:42

В Донецке ударили по складу дронов "Герань-2", – Андрющенко

08 марта 2026, 14:42
Фото: Telegram/Андрющенко Time
В Донецке произошла серия взрывов, после чего в небе поднялся густой столб дыма. Удар якобы пришелся на склад хранения ударных беспилотников "Герань-2"

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает RegioNews.

По предварительной информации, по объекту могли использовать ракеты ATACMS.

Речь идет о месте, где российские военные хранили и готовили к запуску дроны, регулярно атакующие украинские города.

После удара в районе цели зафиксирован мощный взрыв и пожар. В соцсетях появляются видео, на которых виден густой дым, поднимающийся над местом попадания.

По предварительным данным, атаки по военной инфраструктуре окупантов в Донецке продолжаются.

Официальной информации о последствиях удара пока нет.

Напомним, ранее во временно оккупированном Донецке взорвали автомобиль бывшего руководителя исправительной колонии №11 Цуркова. Подрыв был заранее спланирован и сработал по плану.

пожар взрыв Донецкая область дым склады атака дроны
Эксзамглавы МВД попал под удар вражеского дрона на Запорожском направлении
06 марта 2026, 19:57
В Донецке взорвали автомобиль бывшего руководителя исправительной колонии
06 марта 2026, 14:57
Женщины-послы Украины в других странах
08 марта 2026, 15:26
Кулеба рассказал об атаке российского дрона на пассажирский поезд в Сумской области
08 марта 2026, 14:58
Ракетный удар по Харькову: среди погибших врач, учительница и юный хоккеист
08 марта 2026, 14:16
Россия не прекращает атаки: 1750 дронов, 1530 авиабомб и 39 ракет за неделю
08 марта 2026, 13:51
В Сумской области ВАЗ врезался в дерево и опрокинулся
08 марта 2026, 13:13
Марши женщин в Киеве и Львове: права, равенство и новый Гражданский кодекс
08 марта 2026, 12:37
РФ атаковала Украину Искандерами и более 100 дронов
08 марта 2026, 12:19
В лесу возле Луцка мужчина пытался совершить самоубийство – его спасли
08 марта 2026, 11:22
Живот Орбана vs профессиональная политика: как Киев сам себя подставляет
08 марта 2026, 10:55
