В Донецке ударили по складу дронов "Герань-2", – Андрющенко

Фото: Telegram/Андрющенко Time

В Донецке произошла серия взрывов, после чего в небе поднялся густой столб дыма. Удар якобы пришелся на склад хранения ударных беспилотников "Герань-2"

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает RegioNews.

По предварительной информации, по объекту могли использовать ракеты ATACMS.

Речь идет о месте, где российские военные хранили и готовили к запуску дроны, регулярно атакующие украинские города.

После удара в районе цели зафиксирован мощный взрыв и пожар. В соцсетях появляются видео, на которых виден густой дым, поднимающийся над местом попадания.

По предварительным данным, атаки по военной инфраструктуре окупантов в Донецке продолжаются.

Официальной информации о последствиях удара пока нет.

Напомним, ранее во временно оккупированном Донецке взорвали автомобиль бывшего руководителя исправительной колонии №11 Цуркова. Подрыв был заранее спланирован и сработал по плану.