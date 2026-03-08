Скандал с донатами "Госпитальеров": батальон готовит финансовый отчет

Фото: соцсети

На днях журналистка Ольга Худецкая обратила внимание на отсутствие отчетности "Госпитальеров" по расходам собранных средств.

В качестве примера она вспомнила сбор средств на 20 миллионов гривен, который начался в августе 2025 года. Тогда батальон просил помочь с обустройством новой базы, поскольку предыдущую разрушил российский удар по Павлограду в Днепропетровской области.

Еще одна пользовательница соцсетей под ником "фантастика" заметила, что недавно "Госпитальеры" объявили сбор на амуницию, однако средства собирались сразу на два счета – батальона и его командирки Яны Зинкевич. Позже, по ее словам, ссылка на второй счет якобы исчезла.

Что говорят в "Госпитальерах"

Народная депутат, командир и основатель "Госпитальеров" Яна Зинкевич заверила, что батальон поддерживает право донаторов получать информацию об использовании пожертвований и работает над созданием обобщенного финансового отчета. Она отметила, что задержки в обнародовании отчетов связаны с высокой операционной нагрузкой и восстановлением документации после потери базы батальона в Павлограде.

Сейчас батальон продолжает оптимизацию своей структуры и усовершенствование прозрачных механизмов управления финансами.

Кроме того, Яна Зинкевич заявила, что пыталась установить прямой контакт с журналисткой и предоставила четкий вопрос относительно документов, необходимых для верификации отчетности, однако не получила ответа. По словам командирши, игнорирование диалога и публичные сообщения в соцсетях о "невозможности диалога" являются манипуляцией и дискредитацией ее лично.

Она подчеркнула, что батальон готов к любому аудиту, а все цифры, чеки и финансовые отчеты готовятся.

Ранее медицинский батальон уже оказывался в центре скандала из-за бывшей волонтерки Анны Скольбушевской с позывным "Няв", которую обвинили в растрате пожертвований.

Впоследствии в "Госпитальерах" провели проверку и заявили, что девушка действительно организовывала собрание для батальона и до декабря 2023 перечислила средства на счет фонда организации. Позже она продолжила собирать деньги якобы для волонтеров, но потратила их на личные нужды, азартные игры, путешествия по Европе и развлечения.

В конце концов, Анну исключили из батальона, а "Госпитальеры" обратились с заявлением о растрате средств в милицию.

Справка: "Госпитальеры" – добровольческая организация перемедиков, которую в 2014 году основала Яна Зинкевич. Волонтеры оказывают медицинскую помощь и эвакуируют воинов из самых горячих точек фронта.

По состоянию на 1 февраля 2026 года "госпитальеры" совершили более 43 тысяч эвакуаций.

