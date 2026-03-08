18:25  08 марта
Солнечно и тепло: в Украине потеплеет до +18°
16:35  08 марта
В Хмельницком военнослужащий открыл стрельбу с балкона
13:13  08 марта
В Сумской области ВАЗ врезался в дерево и опрокинулся
UA | RU
UA | RU
08 марта 2026, 15:46

Скандал с донатами "Госпитальеров": батальон готовит финансовый отчет

08 марта 2026, 15:46
Читайте також українською мовою
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

Медицинский батальон "Госпитальеры", объединяющий добровольцев-парамедиков, попал под критику из-за подозрений в непрозрачном использовании благотворительных средств

Об этом пишет "Украинская правда", передает RegioNews.

На днях журналистка Ольга Худецкая обратила внимание на отсутствие отчетности "Госпитальеров" по расходам собранных средств.

В качестве примера она вспомнила сбор средств на 20 миллионов гривен, который начался в августе 2025 года. Тогда батальон просил помочь с обустройством новой базы, поскольку предыдущую разрушил российский удар по Павлограду в Днепропетровской области.

Еще одна пользовательница соцсетей под ником "фантастика" заметила, что недавно "Госпитальеры" объявили сбор на амуницию, однако средства собирались сразу на два счета – батальона и его командирки Яны Зинкевич. Позже, по ее словам, ссылка на второй счет якобы исчезла.

Что говорят в "Госпитальерах"

Народная депутат, командир и основатель "Госпитальеров" Яна Зинкевич заверила, что батальон поддерживает право донаторов получать информацию об использовании пожертвований и работает над созданием обобщенного финансового отчета. Она отметила, что задержки в обнародовании отчетов связаны с высокой операционной нагрузкой и восстановлением документации после потери базы батальона в Павлограде.

Сейчас батальон продолжает оптимизацию своей структуры и усовершенствование прозрачных механизмов управления финансами.

Кроме того, Яна Зинкевич заявила, что пыталась установить прямой контакт с журналисткой и предоставила четкий вопрос относительно документов, необходимых для верификации отчетности, однако не получила ответа. По словам командирши, игнорирование диалога и публичные сообщения в соцсетях о "невозможности диалога" являются манипуляцией и дискредитацией ее лично.

Она подчеркнула, что батальон готов к любому аудиту, а все цифры, чеки и финансовые отчеты готовятся.

Ранее медицинский батальон уже оказывался в центре скандала из-за бывшей волонтерки Анны Скольбушевской с позывным "Няв", которую обвинили в растрате пожертвований.

Впоследствии в "Госпитальерах" провели проверку и заявили, что девушка действительно организовывала собрание для батальона и до декабря 2023 перечислила средства на счет фонда организации. Позже она продолжила собирать деньги якобы для волонтеров, но потратила их на личные нужды, азартные игры, путешествия по Европе и развлечения.

В конце концов, Анну исключили из батальона, а "Госпитальеры" обратились с заявлением о растрате средств в милицию.

Справка: "Госпитальеры" – добровольческая организация перемедиков, которую в 2014 году основала Яна Зинкевич. Волонтеры оказывают медицинскую помощь и эвакуируют воинов из самых горячих точек фронта.

По состоянию на 1 февраля 2026 года "госпитальеры" совершили более 43 тысяч эвакуаций.

Читайте также: (Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина деньги скандал сбор денег Госпитальеры медицинский батальон
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Солнечно и тепло: в Украине потеплеет до +18°
08 марта 2026, 18:25
Стрельба во Львове: пострадавший в больнице, нападающий в розыске
08 марта 2026, 17:49
В Винницкой области произошла стычка между военными ТЦК и гражданскими
08 марта 2026, 17:25
Зеленский оценил успехи ВСУ на юге: контроль на 400-435 км
08 марта 2026, 16:59
В Хмельницком военнослужащий открыл стрельбу с балкона
08 марта 2026, 16:35
Женщины-послы Украины в других странах
08 марта 2026, 15:26
Кулеба рассказал об атаке российского дрона на пассажирский поезд в Сумской области
08 марта 2026, 14:58
В Донецке ударили по складу дронов "Герань-2", – Андрющенко
08 марта 2026, 14:42
Ракетный удар по Харькову: среди погибших врач, учительница и юный хоккеист
08 марта 2026, 14:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »