У лісі біля Луцька чоловік намагався скоїти самогубство – його врятували
У суботу, 7 березня, близько 15:00 на лінію "102" надійшло повідомлення, що в Ківерцях Луцького району, в лісовому масиві, чоловік намагався вкоротити собі віку за допомогою мотузки
Про це повідомило Управління поліції охорони у Волинській області, передає RegioNews.
На місце події негайно прибули медики та наряд поліції охорони.
Завдяки швидким і злагодженим діям правоохоронців чоловіка вдалося врятувати та повернути до життя.
Його передали медикам для подальшого обстеження та надання необхідної допомоги.
Нагадаємо, в центрі Києва чоловік вистрибнув з 23 поверху. Загиблий – 32-річний місцевий мешканець. Про свій намір він розповідав рідним. Всі обставини трагедії встановлюються.
