У лісі біля Луцька чоловік намагався скоїти самогубство – його врятували

Фото: Управління поліції охорони у Волинській області

У суботу, 7 березня, близько 15:00 на лінію "102" надійшло повідомлення, що в Ківерцях Луцького району, в лісовому масиві, чоловік намагався вкоротити собі віку за допомогою мотузки

Про це повідомило Управління поліції охорони у Волинській області, передає RegioNews.

На місце події негайно прибули медики та наряд поліції охорони.

Завдяки швидким і злагодженим діям правоохоронців чоловіка вдалося врятувати та повернути до життя.

Його передали медикам для подальшого обстеження та надання необхідної допомоги.

Нагадаємо, в центрі Києва чоловік вистрибнув з 23 поверху. Загиблий – 32-річний місцевий мешканець. Про свій намір він розповідав рідним. Всі обставини трагедії встановлюються.