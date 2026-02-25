11:32  25 февраля
На Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу
Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
В Черкассах на строительстве погиб мужчина: на него упала стрела крана
На Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу

Фото: полиция
Во вторник, 24 февраля, за утро на Волыни под колесами поездов погибли два человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Первая трагедия произошла около 8:00 вблизи села Черкассы Ковельского района. Грузовой поезд сбил мужчину, который шел по пути. От полученных травм 48-летний житель села Люблинец погиб на месте.

Уже через час, около 9:00, произошел несчастный случай возле станции "Жабка". Тепловоз наехал на 17-летнего парня, находившегося на пути. Несмотря на экстренное торможение, машинист не смог остановить поезд вовремя – юноша погиб.

Полиция открыла уголовные производства. Следователи устанавливают все обстоятельства событий.

Напомним, днем 18 февраля в Полтавской области 19-летний юноша попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте.

