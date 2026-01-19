На Волыни разоблачили сеть сбыта наркотиков на 430 млн грн: психотропы маскировали под диетические добавки

Фото: полиция

Полиция ликвидировала межрегиональный канал продаж наркотиков и психотропов, выдаваемых за легальную CBD-продукцию. Во время спецоперации 14 января правоохранители провели более ста обысков в 21 регионе Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Серийное производство CBD-продукции с содержанием экстракта каннабиса и психотропного вещества тетрагидроканабинола организовал 44-летний волынян. Делок обустроил нарколабораторию на территории собственного дома, где жил с женой и тремя несовершеннолетними детьми. Мужчина лично контролировал изготовление наркосодержащей продукции с содержанием ТГК и масла CBD под видом диетических добавок и обеспечивал ее сбыт в сети магазинов.

Сообщники фигуранта, жители Волынской области, занимались изготовлением новых видов продуктов, маскируя их под CBD, искали дополнительные сети сбыта, фасовали и отправляли товар в другие области.

Сырье завозили из одной из стран Евросоюза через логистические компании. Из нее в подпольных лабораториях фигуранты изготовляли концентраты каннабиса под видом добавок CBD, желейных "мишек" и другие продукты с содержанием психотропного вещества тетрагидроканабинол (ТГК).

Готовую наркотическую продукцию продавали через 17 магазинов на Волыни, а также 75 торговых точек по всей стране и интернету. Ежемесячный доход банды превышал 10 миллионов гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли:

более 1000 литров CBD-масла с экстрактом каннабиса (33 830 флаконов);

18 тысяч сток чая с ТГК;

более 2000 zip-пакетов с содержанием тетрагидроканабинола (капсулы, конфеты, шоколад);

свыше 10 тысяч психотропных желейных "мишек";

70 кг галлюциногенных грибов;

более 3500 ампул диетической добавки с содержанием экстракта каннабиса;

лабораторное оборудование, а также автомобили, деньги, банковские карты, мобильные телефоны, документацию, организационную технику, черновые записи.

Стоимость изъятой продукции с содержанием ТГК и экстракта каннабиса по ценам "черного" рынка превышает 430 миллионов гривен.

Трех участников группировки задержали, им избрали меры предосторожности. За торговлю наркотиками в составе организованной группы (ч. 3 ст. 307 УК) фигурантам грозит от 9 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Днепропетровщине ликвидировали наркопритон, организованный пограничником. Фигуранты закупали наркотики на черном рынке, фасовали их и сбывали наркозависимым.