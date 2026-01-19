На Волині викрили мережу збуту наркотиків на 430 млн грн: психотропи маскували під дієтичні добавки

Фото: поліція

Поліція ліквідувала міжрегіональний канал продажу наркотиків та психотропів, які видавали за легальну CBD-продукцію. Під час спецоперації 14 січня правоохоронці провели понад сто обшуків у 21 регіоні України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Серійне виробництво CBD-продукції з вмістом екстракту канабісу та психотропної речовини тетрагідроканабінолу організував 44-річний волинянин. Ділок облаштував нарколабораторію на території власному будинку, де жив із дружиною та трьома неповнолітніми дітьми. Чоловік особисто контролював виготовлення нарковмісної продукції з вмістом ТГК та олії CBD під виглядом дієтичних добавок та забезпечував її збут у мережі магазинів.

Спільники фігуранта, мешканці Волинської області, займались виготовленням нових видів продуктів, маскуючи їх під CBD, шукали додаткові мережі збуту, фасували та відправляли товар в інші області.

Сировину завозили з однієї з країн Євросоюзу через логістичні компанії. З неї у підпільних лабораторіях фігуранти виготовляли концентрати канабісу під виглядом добавок CBD, желейних "ведмедиків" та інші продукти з вмістом психотропної речовини тетрагідроканабінол (ТГК).

Готову наркотичну продукцію продавали через 17 магазинів на Волині, а також 75 торгових точок по всій країні та в інтернеті. Щомісячний дохід банди перевищував 10 мільйонів гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

понад 1000 літрів CBD-олії з екстрактом канабісу (33 830 флаконів);

18 тисяч стіків чаю з ТГК;

понад 2000 zip-пакетів із вмістом тетрагідроканабінолу (капсули, цукерки, шоколад);

понад 10 тисяч психотропних желейних "ведмедиків";

70 кг галюциногенних грибів;

понад 3500 ампул дієтичної добавки із вмістом екстракту канабісу;

лабораторне обладнання, а також автомобілі, гроші, банківські картки, мобільні телефони, документацію, організаційну техніку, чорнові записи.

Вартість вилученої продукції із вмістом ТГК та екстракту канабісу за цінами "чорного" ринку перевищує 430 мільйонів гривень.

Трьох учасників угруповання затримали, їм обрали запобіжні заходи. За торгівлю наркотиками в складі організованої групи (ч. 3 ст. 307 ККУ) фігурантам загрожує від 9 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

