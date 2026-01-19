На Волині викрили мережу збуту наркотиків на 430 млн грн: психотропи маскували під дієтичні добавки

11:50  19 січня
Темрява, холод і меми: українці висміяли новий хіт Тіни Кароль
09:15  19 січня
Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув
08:14  19 січня
У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання з гірки
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 11:41

Наркотичні "ведмедики" та добавки на 430 млн грн: на Волині ліквідували масштабну мережу збуту

19 січня 2026, 11:41
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Поліція ліквідувала міжрегіональний канал продажу наркотиків та психотропів, які видавали за легальну CBD-продукцію. Під час спецоперації 14 січня правоохоронці провели понад сто обшуків у 21 регіоні України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Серійне виробництво CBD-продукції з вмістом екстракту канабісу та психотропної речовини тетрагідроканабінолу організував 44-річний волинянин. Ділок облаштував нарколабораторію на території власному будинку, де жив із дружиною та трьома неповнолітніми дітьми. Чоловік особисто контролював виготовлення нарковмісної продукції з вмістом ТГК та олії CBD під виглядом дієтичних добавок та забезпечував її збут у мережі магазинів.

Наркотичні "ведмедики" та добавки на 430 мільйонів: на Волині ліквідували масштабну мережу збуту
На Волині ліквідували масштабну мережу збуту наркотиків

Спільники фігуранта, мешканці Волинської області, займались виготовленням нових видів продуктів, маскуючи їх під CBD, шукали додаткові мережі збуту, фасували та відправляли товар в інші області.

Сировину завозили з однієї з країн Євросоюзу через логістичні компанії. З неї у підпільних лабораторіях фігуранти виготовляли концентрати канабісу під виглядом добавок CBD, желейних "ведмедиків" та інші продукти з вмістом психотропної речовини тетрагідроканабінол (ТГК).

Готову наркотичну продукцію продавали через 17 магазинів на Волині, а також 75 торгових точок по всій країні та в інтернеті. Щомісячний дохід банди перевищував 10 мільйонів гривень.

Наркотичні "ведмедики" та добавки на 430 млн грн: на Волині ліквідували масштабну мережу збуту

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

  • понад 1000 літрів CBD-олії з екстрактом канабісу (33 830 флаконів);
  • 18 тисяч стіків чаю з ТГК;
  • понад 2000 zip-пакетів із вмістом тетрагідроканабінолу (капсули, цукерки, шоколад);
  • понад 10 тисяч психотропних желейних "ведмедиків";
  • 70 кг галюциногенних грибів;
  • понад 3500 ампул дієтичної добавки із вмістом екстракту канабісу;
  • лабораторне обладнання, а також автомобілі, гроші, банківські картки, мобільні телефони, документацію, організаційну техніку, чорнові записи.
На Волині ліквідували масштабну мережу збуту психотропів та наркотиків
На Волині ліквідували масштабну мережу збуту наркотиків та психотропів на 430 млн грн
На Волині ліквідували масштабну мережу збуту наркотиків та психотропів
На Волині ліквідували масштабну мережу збуту наркотиків та психотропів на понад 430 млн грн

Вартість вилученої продукції із вмістом ТГК та екстракту канабісу за цінами "чорного" ринку перевищує 430 мільйонів гривень.

Трьох учасників угруповання затримали, їм обрали запобіжні заходи. За торгівлю наркотиками в складі організованої групи (ч. 3 ст. 307 ККУ) фігурантам загрожує від 9 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

На Волині викрили мережу збуту наркотиків на 430 мільйонів гривень: психотропи маскували під дієтичні добавки
На Волині викрили мережу збуту наркотиків на 430 мільйонів гривень
На Волині викрили мережу збуту наркотиків на 430 млн грн: психотропи маскували під дієтичні добавки
На Волині викрили мережу збуту наркотиків на 430 млн грн

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ліквідували наркопритон, який організував прикордонник. Фігуранти закуповували наркотики на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обшуки наркотики затримання Волинська область правоохоронці психотроп
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Кулеба закликав українців випити каву в кафе або пообідати в ресторані, щоб допомогти бізнесу, який страждає від блекаутів
19 січня 2026, 15:19
Допомога для переселенців у Харкові: скільки платитимуть в 2026 році
19 січня 2026, 14:37
Ми спостерігаємо провал комунікаційної політики президента
19 січня 2026, 14:04
В Одесі через холод 23 школи перейшли на дистанційне навчання
19 січня 2026, 13:58
Стало відомо, скільки може тривати стан надзвичайної ситуації в енергетиці України
19 січня 2026, 13:39
Кличко попередив голів районів: якщо не приберуть сніг – звернеться до президента
19 січня 2026, 13:35
На Рівненщині через переохолодження загинули двоє людей: ще четверо у лікарні
19 січня 2026, 13:07
Антирейтинг невиплат зарплат: Дніпропетровщина виявилась на першому місці
19 січня 2026, 12:55
У Хмельницькій області зафіксували землетрус – без загрози для людей
19 січня 2026, 12:36
У Запоріжжі жінка викинула з вікна дитину – поліція перевіряє обставини
19 січня 2026, 12:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »