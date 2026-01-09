Иллюстративное фото

Правоохранители в Волынской области разоблачили предпринимателя, который помогал военнообязанным бежать за границу. Скоро он предстанет перед судом

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Известно, что у бизнесмена была лицензия на осуществление международных перевозок. Он внес в систему "Путь" данные о семи военнообязанных мужчинах, назвав их водителями своего предприятия. Благодаря этому мужчины получили возможность беспрепятственно уехать за границу.

"Прокуроры Луцкой окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по фактам организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, в том числе по корыстным мотивам, и несанкционированного изменения информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах (ч.ч.1, 2, 3 ст.332, ч.ч. 1,3 ст. 362 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Одесской области возле границы задержали водителя автомобиля с "клиентом" в багажнике. Мужчину должны были переправить в Молдову.