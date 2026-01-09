14:33  09 січня
На вихідні Україну накриють сильні морози
З'явились фото уламків "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
09 січня 2026, 15:45

На Волині бізнесмен допомагав чоловікам, які тікали за кордон

09 січня 2026, 15:45
Правоохоронці у Волинській області викрили підприємця, який допомагав військовозобов'язаним тікати за кордон. Скоро він постане перед судом

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Відомо, що бізнесмен мав ліценцію на здійснення міжнародних перевезень. Він вніс у систему "Шлях" дані про сімох військовозобов'язаних чоловіків, назвавши їх водіями свого підприємства. Завдяки цьому чоловіки отримали можливість безперешкодно виїхати за кордон.

"Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо підприємця за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в тому числі з корисливих мотивів, та несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах (ч.ч.1, 2, 3 ст. 332, ч.ч. 1,3 ст. 362 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, на Одещині неподалік кордону затримали водія автомобіля із "клієнтом" у багажнику. Чоловіка мали переправити до Молдови.

