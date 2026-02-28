В Киеве водитель авто покатал сотрудника ТЦК на капоте
В столице водитель автомобиля провез работника ТЦК на капоте
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Киев ИНФО".
"На Брестской работника ТЦК катают на капоте", – говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими. Инцидент произошел на Куреневском рынке.
В Киеве мужчина угнал пассажирский автобус и устроил тройное ДТПВсе новости »
27 февраля 2026, 19:15Стрельба в Киеве: патрульные применили оружие для остановки беглого водителя
27 февраля 2026, 13:38В Киеве судят инспектора полиции, предлагавшего должности для бронирования
26 февраля 2026, 20:55
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Отключение света 1 марта: актуальные графики для всех областей
28 февраля 2026, 18:57Трамп еще не остановил российско-украинскую войну, а уже прибег к второму за последнее время "СВО"
28 февраля 2026, 18:21Войска РФ продвинулись в Донецкой области
28 февраля 2026, 17:59В Винницкой области произошла драка между работниками ТЦК и гражданскими
28 февраля 2026, 17:35Зеленский отреагировал на операцию США и Израиля против Ирана
28 февраля 2026, 16:57РФ может выйти из переговоров, если Украина не согласится отдать Донбасс, – СМИ
28 февраля 2026, 16:20В Израиле заявили о ликвидации Верховного лидера Ирана Али Хаменеи
28 февраля 2026, 15:55Россияне нанесли авиаудар по Запорожской области, есть погибшая
28 февраля 2026, 15:25РФ атаковала автомобиль Укрпочты в Сумской области
28 февраля 2026, 14:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все блоги »