В Киеве водитель авто покатал сотрудника ТЦК на капоте

иллюстративное фото: из открытых источников

В столице водитель автомобиля провез работника ТЦК на капоте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Киев ИНФО".

"На Брестской работника ТЦК катают на капоте", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими. Инцидент произошел на Куреневском рынке.