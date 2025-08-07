Фото: БЕБ

Правоохоронці викрили керівника однієї з лікарень Маневицької селищної ради на махінаціях під час закупівлі системи киснепостачання

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки .

Очільник лікарні підписав пакет документів, згідно з якими вартість обладнання та супутніх робіт була майже вдвічі завищена від ринкової.

Обладнання придбали за бюджетні кошти, передбачені для протидії пандемії COVID-19. Збитки бюджету перевищили 1,6 млн грн – це підтвердила Держслужба аудиту.

Керівнику оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службове підроблення, вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб).

Триває слідство, правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину. Вирішується питання щодо запобіжного заходу посадовцю.

