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05 июня 2025, 10:14

На Волыни разоблачили двух мужчин, которые за 5000 долларов организовали схему незаконного пересечения границы

05 июня 2025, 10:14
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фото: ГПСУ
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Оперативники Волынского пограничного отряда прекратили деятельность канала незаконной переправки лиц через госграницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На днях во Владимире правоохранители задержали двух жителей Ровенской области. За 5000 долларов США они пообещали помочь военнообязанному волынянину незаконно покинуть территорию Украины.

"Организатором схемы оказался 35-летний житель Сарненского района, а сообщником, который должен был непосредственно доставить "клиента" к государственной границе, его 45-летний односельчанин", - говорится в сообщении.

При задержании у злоумышленников изъяли средства, мобильные телефоны и транспортное средство. В настоящее время они находятся под домашним арестом.

Напомним, на Волыни пограничники задержали местного жителя, который за 6000 долларов обещал помочь мужчине незаконно пересечь границу.

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