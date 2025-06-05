На Волині викрили двох чоловіків, які за 5000 доларів організували схему незаконного перетину кордону

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Днями у Володимирі правоохоронці затримали двох жителів Рівненської області. За 5000 доларів США вони пообіцяли допомогти військовозобов’язаному волинянину незаконно покинути територію України.

"Організатором схеми виявився 35-річний мешканець Сарненського району, а спільником, який мав безпосередньо доставити "клієнта" до державної межі, його 45-річний односелець", - йдеться у повідомленні.

Під час затримання у зловмисників вилучили кошти, мобільні телефони та транспортний засіб. Наразі вони перебувають під домашнім арештом.

Нагадаємо, на Волині прикордонники затримали місцевого жителя, який за 6000 доларів обіцяв допомогти чоловіку незаконно перетнути кордон.