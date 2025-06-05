10:55  05 червня
У Києві мобілізовані влаштували бунт у ТЦК – соцмережі
08:25  05 червня
На Київщині внаслідок вибуху гранати постраждали троє людей
07:19  05 червня
На Буковині медики за 6500 євро продавали фіктивні довідки для ухилення від мобілізації
UA | RU
UA | RU
05 червня 2025, 10:14

На Волині викрили двох чоловіків, які за 5000 доларів організували схему незаконного перетину кордону

05 червня 2025, 10:14
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Оперативники Волинського прикордонного загону припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб через держкордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Днями у Володимирі правоохоронці затримали двох жителів Рівненської області. За 5000 доларів США вони пообіцяли допомогти військовозобов’язаному волинянину незаконно покинути територію України.

"Організатором схеми виявився 35-річний мешканець Сарненського району, а спільником, який мав безпосередньо доставити "клієнта" до державної межі, його 45-річний односелець", - йдеться у повідомленні.

Під час затримання у зловмисників вилучили кошти, мобільні телефони та транспортний засіб. Наразі вони перебувають під домашнім арештом.

Нагадаємо, на Волині прикордонники затримали місцевого жителя, який за 6000 доларів обіцяв допомогти чоловіку незаконно перетнути кордон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область Волинь ДПСУ втеча за кордон схема корупційна схема
Полковник ДПСУ організував корупційну схему проходження ВЛК
04 червня 2025, 12:08
У травні прикордонникам намагалися 62 рази дати хабарі на понад 1,2 млн гривень
04 червня 2025, 11:28
На Волині затримали контрабандистів, які намагалися перемістити партію сигарет дроном
03 червня 2025, 10:22
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
Зеленський закликав світ до рішучих дій після обстрілів України
05 червня 2025, 11:58
15 000 доларів за поїздку в ЄС: на Волині водіїв автобусів викрили у незаконному переправленні чоловіків за кордон
05 червня 2025, 11:51
РФ запустила "Іскандер" та 103 безпілотники по Україні: скільки збила ППО
05 червня 2025, 11:36
8 років ув’язнення загрожує жителю Тернопільщини за неправдиві повідомлення про замінування держустанов
05 червня 2025, 11:20
Нічна атака на Одещину: ворог вдарив по освітніх і медичних закладах
05 червня 2025, 11:19
На Миколаївщині у військовослужбовців вимагали хабарі за повернення із СЗЧ
05 червня 2025, 11:09
У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога станом на 5 червня
05 червня 2025, 10:59
У Києві мобілізовані влаштували бунт у ТЦК – соцмережі
05 червня 2025, 10:55
На Дніпропетровщині правоохорониця за 1-2 тис. доларів видаляла з баз даних інформацію про ухилянтів
05 червня 2025, 10:39
У Харкові внаслідок російської атаки постраждали 19 людей, серед них 4 дітей
05 червня 2025, 10:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »