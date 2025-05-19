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19 мая 2025, 12:45

ДТП в Луцке: под колеса авто попал 16-летний пешеход

19 мая 2025, 12:45
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фото: Национальная полиция
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В Луцке 18 мая на улице Вячеслава Чорновила произошло дорожно-транспортное происшествие — под колесами автомобиля пострадал подросток

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным полиции, 60-летний водитель автомобиля Volkswagen Multivan, житель Луцкого района, совершил наезд на 16-летнего местного жителя, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП парень получил телесные повреждения, его госпитализировали. Водитель был трезв, что подтверждено проверкой.

Следователи открыли уголовное производство.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Днепропетровщине полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП.

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