Обещал "государственную помощь": в Житомирской области 18-летний парень похитил деньги через соцсети
18-летний парень из Бердичева размещал в соцсетях фейковые сообщения. Таким образом, он выманивал информацию у людей об их банковских счетах
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили 18-летнего жителя Бердичева, который выманил деньги у трех граждан более 50 тысяч гривен. Он опубликовал объявление в интернете о "государственной финансовой помощи". Жительницы Одессы, Херсона и Полтавы увидеть это сообщение, перешли по ссылке, ввели конфиденциальные данные своих банковских карт. После этого с их карт списали деньги.
Оказалось, что 18-летний злоумышленник создал фейковый интернет-ресурс, визуально похожий на официальный банковский сайт. Ссылку он публиковал в соцсетях. Таким образом, он получил доступ к счетам пострадавших.
Злоумышленнику объявили о подозрении. Ему грозит до 8 лет.
Напомним, ранее в Запорожской области пограничники разоблачили мошенника, продававшего авто для военных. Оказалось, что он продавал автомобили, которые предназначались для нужд ВСУ. Мужчина организовал незаконную схему трансфера без уплаты обязательных таможенных платежей.