Фото: Нацполиция

18-летний парень из Бердичева размещал в соцсетях фейковые сообщения. Таким образом, он выманивал информацию у людей об их банковских счетах

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 18-летнего жителя Бердичева, который выманил деньги у трех граждан более 50 тысяч гривен. Он опубликовал объявление в интернете о "государственной финансовой помощи". Жительницы Одессы, Херсона и Полтавы увидеть это сообщение, перешли по ссылке, ввели конфиденциальные данные своих банковских карт. После этого с их карт списали деньги.

Оказалось, что 18-летний злоумышленник создал фейковый интернет-ресурс, визуально похожий на официальный банковский сайт. Ссылку он публиковал в соцсетях. Таким образом, он получил доступ к счетам пострадавших.

Злоумышленнику объявили о подозрении. Ему грозит до 8 лет.

Напомним, ранее в Запорожской области пограничники разоблачили мошенника, продававшего авто для военных. Оказалось, что он продавал автомобили, которые предназначались для нужд ВСУ. Мужчина организовал незаконную схему трансфера без уплаты обязательных таможенных платежей.