Фото: прокуратура

В Киеве правоохранители разоблачили адвоката, организовавшего схему для военнообязанных. Он обещал им обновить их данные в ТЦК и дать бронирование от службы

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В столице разоблачили адвоката, обещавшего обновить данные военнообязанных в ТЦК без их присутствия и впоследствии трудоустроить ради бронирования. За эту услугу он просил 15 тысяч долларов.

От двух клиентов он получил 30 тысяч долларов. Деньги передавали по трем этапам. Адвоката задержали, когда он получал последний "транш". Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 1 241 480 гривен.

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили мужчину, который предложил военнообязанному "помощь" в уклонении от службы. Он предложил "клиенту" предложил через посредничество "уполномоченного" лица получить от врачебно-консультационной комиссии решение об установлении инвалидности для его матери. Это дало бы военнообязанному возможность уехать за границу.