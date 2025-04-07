Жестокое преступление в Николаевской области: военный РФ изнасиловал несовершеннолетнюю

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При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении военнослужащему ВС РФ в совершении военного преступления

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

Подозреваемый, 26-летний доброволец спецотряда быстрого реагирования "Ахмат", в период с апреля по ноябрь 2022 года участвовал в боевых действиях на территории Луганской, Херсонской и Николаевской областей. Он действовал в составе 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ.

В начале ноября 2022 года, угрожая огнестрельным оружием, подозреваемый принудительно перевез двух несовершеннолетних девочек из временно оккупированной части Николаевщины в жилой дом.

Впоследствии он отвел одну из них в другую квартиру в этом самом доме, где совершил преступление сексуального характера.

На следующий день мужчина оставил 13-летнюю потерпевшую вместе со второй девочкой запертой внутри квартиры, закрыв дверь на ключ.

По причине того, что подозреваемый находится на временно оккупированной территории, прокуратура планирует обратиться в суд с ходатайством о разрешении на специальное досудебное расследование.

Напомним, по состоянию на 5 апреля более 2479 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ.

По официальной информации ювенальных прокуроров, 616 детей погибли и более 1863 получили ранения разной степени тяжести.