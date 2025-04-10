12:39  09 апреля
Суды отменяют 90% штрафов от ТЦК
15:29  09 апреля
С оккупированных территорий вернули еще шестерых детей, – ОП
15:57  09 апреля
Завтра в Украине ожидаются заморозки, снег и метели
UA | RU
UA | RU
10 апреля 2025, 03:51

В Киевской области осудили мужчину, который насиловал внучку

10 апреля 2025, 03:51
Читайте також українською мовою
фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Суд вынес приговор жителю Обуховщины, который совершал сексуальное насилие в отношении 13-летней внучки

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Злоумышленника задержали в августе 2023 года. Тогда в полицию поступило сообщение с видео, которые записала девочка, о совершении сексуального насилия в отношении нее. Как оказалось, 57-летний мужчина, пользуясь возможностью уединения с ребенком, насиловал ее.

Сейчас приговором Обуховского райсуда злоумышленника приговорили к 15 годам тюрьмы.

Напомним, во время проведения обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили дневник девочки с описанием всех событий и другие вещественные доказательства преступлений.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область изнасилование ребенок суд приговор
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
На Закарпатье заблокировали еще один канал сбыта боеприпасов
10 апреля 2025, 03:20
Воины ССО выбили оккупантов из села на передовой
10 апреля 2025, 03:00
Фиктивная ВВК за 10 тысяч долларов: в Днепре задержали организатора схемы
10 апреля 2025, 02:46
В Украине ускорилась инфляция: как подорожали продукты
10 апреля 2025, 02:30
На Харьковщине пограничники сорвали вражеский штурм, уничтожив танк оккупантов
10 апреля 2025, 02:15
Перевернулась лодка: в Киевской области во время рыбалки погиб мужчина
10 апреля 2025, 01:54
Убийство в общежитии: на Днепропетровщине мужчина до смерти забил соседа
10 апреля 2025, 01:39
Атака дронов на Киев: возник пожар, есть разрушения
10 апреля 2025, 01:24
В Ровно спасатели помогли медикам достать арматуру из ноги мужчины
10 апреля 2025, 01:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
Все публикации »
Юрий Бутусов
Александр Коваленко
Игорь Луценко
Все блоги »