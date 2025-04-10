В Киевской области осудили мужчину, который насиловал внучку
Суд вынес приговор жителю Обуховщины, который совершал сексуальное насилие в отношении 13-летней внучки
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Злоумышленника задержали в августе 2023 года. Тогда в полицию поступило сообщение с видео, которые записала девочка, о совершении сексуального насилия в отношении нее. Как оказалось, 57-летний мужчина, пользуясь возможностью уединения с ребенком, насиловал ее.
Сейчас приговором Обуховского райсуда злоумышленника приговорили к 15 годам тюрьмы.
Напомним, во время проведения обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили дневник девочки с описанием всех событий и другие вещественные доказательства преступлений.
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