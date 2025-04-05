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05 апреля 2025, 16:57

На Закарпатье мужчину задержали за изнасилование 14-летней родственницы

05 апреля 2025, 16:57
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фото: полиция
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Правоохранители задержали жителя села Велички Лучки, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На днях в полицию обратилась жительница села с заявлением об изнасиловании ее 14-летней дочери. Как оказалось, преступление совершил родственник ребенка. Он затащил девочку в соседнее здание, где изнасиловал.

После совершенного 27-летний злоумышленник скрывался от полиции. Его разыскали и задержали.

Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, на Буковине осудили мужчину, который годами насиловал несовершеннолетнюю дочь. Девушка родила от него ребенка.

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