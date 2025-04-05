фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На днях в полицию обратилась жительница села с заявлением об изнасиловании ее 14-летней дочери. Как оказалось, преступление совершил родственник ребенка. Он затащил девочку в соседнее здание, где изнасиловал.

После совершенного 27-летний злоумышленник скрывался от полиции. Его разыскали и задержали.

Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, на Буковине осудили мужчину, который годами насиловал несовершеннолетнюю дочь. Девушка родила от него ребенка.